Robe Lighting présente le LightMaster, un outil dédié à la poursuite en éclairage scénique. Il apporte une solution compacte et économique pour les théâtres, les opéras et les salles de spectacles qui souhaitent remplacer leurs poursuites en LED et est compatible sur toutes les lyres de la gamme Robe dédiées aux théâtres et aux opéras.

Le LightMaster est disponible avec un montage des poignées sur le côté ou à l’arrière du projecteur, deux faders programmables (par exemple pour l’intensité et l’iris), un contrôleur avec écran tactile et boutons de preset, ainsi que quatre molettes assignables pour une configuration personnalisée.