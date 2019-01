Le Zoom Q2N-4k associe la qualité sonore reconnue de Zoom à une captation vidéo en 4K, offrant une image et un son précis à vos répétitions et concerts, podcast et vidéos créatives. Il conserve la simplicité et l’efficacité qui ont fait le succès du Q2N, et s’avère redoutable pour créer des streaming en très haute définition facilement. ■