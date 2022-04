Line source motorisé PK Sound

Trinity Black est la dernière génération du line source motorisé. La clarté et le SPL jusqu’à 149,3 dB peuvent être contrôlés avec précision avec une couverture variable dans les plans vertical et horizontal, offrant aux opérateurs système une flexibilité maximale pour effectuer des ajustements de couverture. Le guide d’ondes breveté combine de manière transparente les moyennes et hautes fréquences, associées à des ouvertures basse fréquence méticuleusement conçues pour une directivité fluide et contrôlée. Il offre un réglage variable de 50° à 120° à la fois symétriquement et asymétriquement. Les angles verticaux sont ajustés à distance avec une précision de 0,1°. ■