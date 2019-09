LINEA RESEARCH, 8 CANAUX ET 20 KW

Déclinés en référence 48M20 (quatre entrées vers huit sorties) pour la tournée et 88C20 (huit entrées et huit sorties) pour l’installation, ces modèles complètent les séries M et C d’amplificateurs avec DSP. Ils délivrent 2 500 W via chacun de leurs huit canaux, dans 4 Ohms, tandis que sur les autres modèles de la marque la puissance est optimisée sur 2 Ohms. On peut aussi choisir de travailler en 100 V à 2,5 kW.

Il est possible de basculer en pont et alors de délivrer 5 kW dans 8 Ohms. Les deux références sont contrôlables via réseau et disposent d’une DSP travaillant à 96 kHz avec filtres FIR sur chaque sortie. Les entrées, en AES3, sont disponibles en option en Dante/AES67.■