L’ISE célèbre ses 20 ans

L’ISE 2024 se déroulera à Barcelone du 30 janvier au 2 février 2024. Depuis sa création à Genève en 2004, l’ISE est devenu un événement important de l’industrie, réunissant des professionnels, des innovateurs et des leaders d’opinion du monde entier. En 2024, il se déroulera sur 65 000 m², et avec déjà plus de 115 nouveaux exposants confirmés. Les demandes de badges sont disponibles depuis le 1er octobre.