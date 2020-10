L’ISE REPORTÉ À JUIN 2021

Le prochain salon ISE (Integrated Systems Events) est officiellement repoussé à juin 2021. Après une période de consultation avec l’industrie, et au vu de l’impact de la pandémie en cours, la manifestation, prévue initialement du 2 au 5 février 2021 à Barcelone, a donc été reportée et aura lieu du 1er au 4 juin. L’ISE y lancera parallèlement l’offre virtuelle Rise Digital, un programme régulièrement agrémenté de contenus et d’événements en réseau, qui se déroulera tout au long de l’année. ■