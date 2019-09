LITIGES ENTRE PROFESSIONNELS ET CONSOMMATEURS

En cas de désaccord, plutôt que de sortir tout de suite l’artillerie judiciaire le consommateur peut faire appel à un médiateur de la consommation, qui a vocation à intervenir entre particuliers et professionnels, qu’ils soient situés en France ou à l’étranger. C’est gratuit et cela permet dans tous les secteurs professionnels, vente de produits ou de services, en magasin, sur internet ou à domicile, de résoudre à l’amiable des litiges entre consommateurs et professionnels. Ceux-ci ont pour obligation d’adhérer à un dispositif de médiation de la consommation, dont ils doivent informer leurs clients. ■