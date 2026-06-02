Chaque année les étudiants de 3e année du Bachelor Ingénierie Sonore aux Ateliers de l’Image et du Son (AIS) assurent la sonorisation complète d’un concert live à l’Espace Julien (Marseille). De la préparation technique à l’exploitation en régie, cet événement constitue l’aboutissement de leur formation, avec une mise en oeuvre réelle des compétences en diffusion, patch, gestion plateau et mix façade/retours, en collaboration avec l’équipe technique du lieu. À l’affiche, trois groupes de la scène locale : Blues Parade (blues), Charles Attend (chanson française) et Mefi (rock marseillais). Un projet de fin d’études qui illustre l’approche concrète des AIS, au plus près des métiers de la scène. Entrée libre sur réservation.