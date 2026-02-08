Le module E-Catalogue de Locasyst permet d’automatiser la mise en ligne d’un catalogue destiné aux professionnels de la location événementielle. Il s’appuie sur une synchronisation directe avec la base Locasyst pour assurer la cohérence des données : articles (intitulés, classifications, visuels), tarifs calculés selon les coefficients et stocks en temps réel. L’outil intègre un panier, la sélection des dates avec disponibilité immédiate, et génère automatiquement devis ou réservations. Les contacts créés via la plateforme sont enregistrés dans Locasyst sans intervention manuelle. Une option permet d’ajouter un paiement en ligne. Le module s’intègre à un site existant ou via une boutique en marque blanche.