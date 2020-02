LOCATION DE SONORISATION AVEC PLAYLIST

De fabrication française, le pack SDMIX III est une sonorisation complète avec ordinateur permettant automatiquement la diffusion de musique. Autonome et simple d’utilisation, il est composé d’enceintes professionnelles stéréo 2 x 250 W et d’un caisson de basse 750 W. Il intègre un micro Shure sans fil, une machine à fumée pilotée sans fil par le système et une rampe de lumière LED avec laser. Ecoutez vos propres MP3 ou créez votre compte Deezer pour bénéficier de playlists musicales, avec le partage d’une connexion 3G ou 4G, qui reste nécessaire. Il ne vous reste plus qu’à profiter de votre soirée avec vos invités. ■

Rendez-vous sur www.bornemusicale.com