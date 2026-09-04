Le magazine culturel parisien L’Officiel des spectacles a été fondé le 25 septembre 1946 par Jean-Philippe Richemond, alors âgé de 20 ans, sous le titre Cette semaine (8 rubriques, 32 pages, 10 francs). Pour ses 80 ans, une couverture spéciale sera déclinée sur quatre semaines, du 23 septembre au 14 octobre 2026.

Le magazine a adopté en 1973 le format qu’il conserve encore aujourd’hui, et a paru sans interruption entre 1946 et mars 2020, à l’exception d’une semaine en mai 1968. La pandémie de Covid-19 a entraîné une première rupture durable : suspension en mars 2020, brève reparution la même année, puis nouvelle interruption de novembre 2020 à août 2021, avant un retour en kiosque le 1er septembre 2021.

Jean-Philippe Richemond a dirigé le titre pendant 64 ans, jusqu’à son décès en 2022 à 96 ans. Depuis 2019, la direction est assurée par Xavier Pauporté et Valérie Rousselot, fondateurs de Theatreonline, entrés au capital de la société éditrice en 2013.

Le magazine revendique plus de 4 000 numéros publiés. Selon une enquête menée en kiosque fin 2022, 67 % des lecteurs l’achètent chaque semaine, et la moitié le lisent depuis 1994 ou avant. Le site Offi.fr compte plus d’un million de visiteurs mensuels.