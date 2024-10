Au menu, neuf secteurs de formation, 123 formations continues, sept formations en apprentissage, six nouvelles formations, deux nouvelles formules. Le catalogue du CFPTS se veut le reflet de la profession : riche et diversifié. Centré sur la transmission des compétences métier, cette proposition 2025 ne peut ignorer néanmoins les multiples évolutions techniques et sociétales du secteur. Côté technique, la tendance majeure de l’évolution est la numérisation croissante de tous les domaines. Plusieurs propositions vous sont offertes. Côté société, les problématiques autour de la RSE et de la lutte contre les VHSS font l’objet d’attentions spécifiques.

