L’intelligence artificielle décuple les atouts

Très prisé des créateurs de musique, le séquenceur d’Apple est disponible dans l’App Store depuis le 13 mai sous la version Logic Pro pour iPad 2 et Mac 11. Un grand pas en avant a été réalisé grâce aux puces de série M, permettant l’introduction de l’intelligence artificielle. Logic Pro offre des fonctions inédites en matière de composition et production musicale. Nous avons assisté pour vous à la Keynote de présentation au siège français de Apple, à Paris.

Extension de Drummer avec les Session Players

La fonction Drummer a été l’un des premiers outils au monde capable de simuler des musiciens. Grâce à la puissance de l’IA, les Session Players mettent à disposition des créateurs musicaux un véritable groupe de musique, qui réagit directement au retour d’informations.

Aujourd’hui, il bénéficie de l’ajout de nouveaux Bass Player et Keyboard Player virtuels. Ces Session Players enrichissent les prestations musicales tout en garantissant aux artistes une liberté totale à chaque étape du processus de création musicale.

Ainsi, l’IA de Bass Player a-t-elle été entraînée par les meilleurs joueurs de basse du moment. Les utilisateurs peuvent choisir parmi huit Bass Players différents et influencer le jeu à l’aide de commandes portant sur la complexité et l’intensité, tout en tirant parti de paramètres avancés pour les slides, les silences…

Les utilisateurs peuvent faire jouer au Bass Player une progression d’accords, ou piocher parmi les 100 boucles en mémoire pour trouver de nouvelles sources d’inspiration.

La Piste d’accords permet de composer et de modifier les progressions d’accords d’un morceau, que le Bass Player virtuel suivra en temps réel. De plus, le module Basse de studio donne accès à six nouveaux instruments enregistrés en versions acoustique et électrique, tous inspirés des genres et des tonalités de basse actuelles.

Avec Keyboard Player, les utilisateurs ont le choix entre quatre styles différents, conçus en coopération avec des musiciens de renom pour accompagner une grande variété de genres musicaux. Keyboard Player peut tout jouer, des block chords aux voicings d’accords avec extensions – avec une infinité de variantes.

Tout comme pour Bass Player, la Piste d’accords permet d’ajouter et de modifier des progressions d’accords afin de guider la performance du Keyboard Player. Le module Piano de studio permet aux utilisateurs de sélectionner des options de modelage du son additionnelles, avec la possibilité d’utiliser trois positions de micro, des sons de pédales et de touches, des échantillons connus ou de la réverbe.

Stem Splitter dissocie des sons mixés

On peut raisonnablement penser que de nombreux musiciens livrent leurs prestations les plus intéressantes en dehors des conditions formelles des enregistrements multipiste en studio. Ces moments rares se retrouvent parfois dans les enregistrements de dictaphone, sur des fichiers de téléphone, sur d’anciennes cassettes de démo, ou dans des extraits de concerts enregistrés en direct.

En réécoutant ces enregistrements, il est possible de trouver des performances parfois impossibles à reproduire, et qui sont souvent vouées à disparaître au fil du temps.

Avec le moteur IA de Stem Splitter, il est possible de donner une nouvelle vie à n’importe quel fichier audio en scindant les enregistrements mixés en quatre parties distinctes : batterie, basse, voix et autres instruments. Cette opération se réalise directement dans Logic Pro, et en un temps assez court.

Une fois les pistes séparées, il est possible de modifier l’arrangement, d’appliquer des effets, d’ajouter de nouvelles parties ou de changer le mix.