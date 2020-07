Logic Pro X en version 10.5

Au-delà de la fluidité du workflow et de la banque de sons intégrée qui participent depuis toujours à la réputation de Logic, la version 10.5 apporte quatre évolutions majeures des fonctionnalités. Il s’agit, d’une part, d’outils de création sonore et musicale et, d’autre part, de solutions étendues en termes d’interface utilisateur, dont l’application gratuite Logic Remote, qui permet d’associer un iPhone ou un iPad au Mac pour contrôler les fonctions en Multi-Touch.Nous avons pu utiliser cette version 10.5 de Logic avec le récent MacBook Pro 16’’ équipé d’une Touch Bar, à la fois afficheur et bande tactile interactive disposée entre le clavier et l’écran. Comme le ferait une surface de contrôle, la Touch Bar donne en permanence un accès direct et très ergonomique aux fonctions des outils que l’on sollicite sur le logiciel. Trans-port, réglage de dynamique, d’égalisation ou de niveaux, ces commandes tactiles augmentent encore notre sentiment de convivialité avec Logic.

Venons-en aux nouveautés de ce Logic 10.5

LIVE LOOPS ET REMIX FX

Cette fonction permet de librement évoluer entre création de sons et composition. On organise les boucles, les échantillons et les enregistrements dans une nouvelle grille musicale, dans laquelle on peut jouer spontanément et aussi capturer des idées d’arrangements dans la timeline. Live Loops est enrichi des Remix FX, une collection d’effets électroniques – bitcrusher, filtre, gater, répétiteur – à appliquer en temps réel sur une piste ou sur l’ensemble d’un mix.