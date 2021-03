LOGICIEL CHROMA-Q VISTA 3 EN VERSION 3

De son petit nom R3, cette version contient plus de 150 améliorations et nouvelles fonctionnalités, dont la possibilité pour l’utilisateur de personnaliser les playbacks et l’interface utilisateur de programmation – un nouveau moteur d’effets permettant de définir le nombre de cycles d’effets –, des options avancées sur l’échange de données via Ethernet, des verrouillages d’écran configurables et une multi-tude d’améliorations de l’interface utilisateur. La librairie « d’usine » a également été enrichie ■

La mise à jour R3 est téléchargeable gratuitement en version de démonstration sur le site www.vistabychromaq.com