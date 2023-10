Logiciel gratuit Ness v1.2.0

APG, le fabricant d’enceintes français, a dévoilé une mise à jour gratuite de son logiciel audio immersif Ness 1.2.0. Cette version offre une interface plus conviviale, prend en charge l’écoute binaurale et améliore le moteur de réverbération, permettant aux utilisateurs de vivre une expérience sonore immersive. Ness est compatible avec toutes les marques d’enceintes, est apprécié par de nombreux professionnels de l’audio, des DJs aux ingénieurs du son. Le logiciel est également utilisé dans l’éducation et la formation.

Ness 1.2.0 est disponible en téléchargement pour Windows ou Mac sur : http://www.apg.audio/ness/download-ness.html