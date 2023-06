L’opéra de Manchester s’équipe en poursuites LED Robert Juliat Arthur LT

Le Manchester Opera House a récemment remplacé ses poursuites par deux unités Robert Juliat Arthur LT 800W chez White Light au Royaume-Uni. Arthur LT est une version longue portée de la poursuite Arthur avec un faisceau plus serré variant de 4°-10°. Elle dépasse celle d’une poursuite Aramis 2 500 W HMI. La version LT offre un rendu de lumière de grande qualité avec un IRC>94 et un éclairement supérieur à 2 000 lux à 50 m. Avec son niveau sonore plus faible que n’importe lequel de ses homologues à décharge, il s’adapte ainsi aussi bien aux théâtres qu’aux concerts ou aux grandes arènes.