L’Opéra National de Bordeaux modernise sa communication en adoptant la technologie d’intercom sans fil Bolero de Riedel, intégrée l’été dernier par les équipes de Novelty Bordeaux. Déjà pleinement adoptée, elle répond aux attentes des équipes techniques sur site. Lionel Soulard, chef du service son, souligne la simplicité d’exploitation du mode Standalone, la facilité de configuration personnalisée pour chaque utilisateur, ainsi que la fiabilité de la couverture sans fil. Il salue également l’agilité de déploiement des antennes Bolero via le réseau IP de l’Opéra.