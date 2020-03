Une station d’écoute par conduction osseuse cherche à porter un autre regard sur l’écoute à travers les solides. Au-delà de son aspect technologique, elle interroge les postures, le rapport à la matière et au corps et les situations qu’elle peut générer dans des espaces publics. En janvier, le projet Losonnante a été exposé au Salon international des musées, des lieux de culture et de tourisme (Sitem). Ce dispositif répond aux contraintes de haute fréquentation pour les musées et offre une accessibilité aux enfants ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite, grâce à un mécanisme de réglage de la hauteur. En 2020, deux stations d’écoute verront le jour, dont une pérenne en extérieur sur le sentier d’accès au château de Bonaguil (Lot-et-Garonne). ■

Informations : www.losonnante.fr