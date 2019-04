#PLS2019 – Hall 12.1 – Stand C67

Le fabricant australien annonce l’arrivée d’une Mantra Mini, version rail DIN de la console lumière, qui propose des restitutions de shows via une horloge ou via des déclencheurs UDP ou OSC. Le système de monitoring Houston permettra de garder un œil sur le comportement des gradateurs et alimentations LSC et de les configurer, en Ethernet ou en RDM. La série des gradateurs Redback se décline en versions murales, en 6, 12 ou 24 circuits de 10 A.