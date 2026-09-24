L’Union des fabricants et distributeurs de matériels de spectacle et événementiel (UDFM) a élu son nouveau bureau à l’issue de son assemblée générale. Nicolas Granval (MiD, sur la photo) prend la présidence, aux côtés de François Juliat (Robert Juliat), secrétaire général, et de Pierre Denjean (Hit Music), trésorier. L’association rappelle également le rôle qu’elle a joué durant la crise sanitaire, notamment dans l’obtention du classement en liste S1 pour les entreprises de la filière. La nouvelle équipe entend poursuivre les actions de représentation et de défense des intérêts du secteur. Elle succède à Philippe Coudyser et Xavier Drouet, salués pour leur engagement à la tête de l’UDFM.