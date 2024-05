La caméra IP Lumens VC-A53 HD est dotée d’un capteur professionnel de 1/2,8’’, offrant une résolution Ultra HD de 1080p à 60 ips, et d’un zoom optique 20x. Cette caméra polyvalente est adaptée à diverses applications telles que les conférences, les événements en direct, et bien d’autres. Dotée d’une alimentation PoE et d’un port Ethernet, elle prend également en charge le streaming vidéo et le contrôle IP. La solution permet une gestion à distance de plusieurs unités via l’outil de déploiement gratuit Lumensv2.0. La VC-A53 est équipée d’une balance des blancs optimisée et d’un mode d’exposition avancé, pour s’adapter aux conditions d’éclairage difficiles.