LUMIÈRE AU CIRQUE ARLETTE GRUSS

Sous le chapiteau du Cirque Arlette Gruss, les numéros rendent hommage au 35e anniversaire de cette institution, pour une tournée qui s’étendra jusqu’en septembre 2020. La lumière, élément indispensable du spectacle, est domptée depuis de nombreuses années par Arthur Oudin. Cette collaboration permanente avec la direction du cirque met en valeur chacun des numéros. A chaque saison, le prestataire technique Rayflection apporte les toutes dernières évolutions technologiques. Cette année, Pascal Maltese et Arthur Oudin ont clairement fait le choix Vari-Lite, avec les VL6000 qui impressionnent le chapiteau, dont deux au sol et cinq en ligne à l’entrée des artistes et devant l’orchestre. ■