LUMIÈRE AU SPORTING MONTE-CARLO

Electron Libre Design, Dushow Nice et Elephant Live ont récemment investi la salle de spectacle du Sporting Monte-Carlo de Monaco, d’une capacité de 1 500 spectateurs, pour y organiser un événement au profit d’une société américaine. Une direction photo simple mais efficace, encadrée par Dimitri Gogos, d’Electron Libre Design, et imaginée avec l’aide de projecteurs automatiques Robe Lighting. Un kit lumière composé de LEDBeam 150, de Pointe pour habiller les fonds de camera et, enfin, de MegaPointe pour les ouvertures d’écran. Cette gamme de projecteur a été choisie en complément du kit lumière du Sporting. ■