LUMIÈRE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Redécouvrir la région et son histoire, c’est l’ambition que porte « La Région des Lumières ». Cette manifestation, qui se déroulera sur trois ans, a pour but de renforcer l’attractivité touristique et culturelle du territoire. Avec la création d’une œuvre originale pour sept sites différents, les techniques mises en œuvre iront du vidéo-mapping 2D ou 3D, à l’animation.

Les illuminations se répartiront en deux séquences :

la première a eu lieu cet été, mettant à l’honneur les sites de Saint-Flour (cathédrale Saint-Pierre), Vienne (cathédrale Saint-Maurice) et Aubenas (château). La seconde, cet hiver, fera briller ceux de Chamonix, Valence, Evian-les-Bains, Clermont-Ferrand et Val Thorens. ■