Lumière et électro au château de Pierrefonds

Le Monumental Tour de Robe poursuit son circuit au château de Pierrefonds, avec une diffusion d’un spectacle du DJ/Producteur Michael Canitrot, sur les réseaux sociaux le 19 décembre dernier. Sur la façade du monument, l’artiste a présenté un set musical accompagné d’un show lumière conçu par le concepteur lumière et directeur photo Mikael Trochu et d’un mapping créé sur mesure par le collectif d’architectes et designers AV-Extended. Le dispositif qui comprenait plus de 100 projecteurs motorisés Robe Lighting -MegaPointe, Forte, Esprite, miniPointe, Spiider et Tetra2 a été fourni puis installé par la société MDL Event. ■

