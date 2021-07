LUMIÈRE SUR LE RALLYE DAKAR 2021

La 43e édition du Rallye Dakar s’est tenue en janvier en Arabie saoudite. Elle a été organisée dans un contexte sanitaire exceptionnel, sans public lors des différentes représentations sur scène. L’agence de conception-lumière Concept K, représentée sur ce projet par Fréderic Fayard (Aldo) et Theo Broche Cannone, a assuré le design lumière et la direction photo de la cérémonie d’ouverture et de clôture de l’événement. Au total, pas moins de 120 projecteurs Robe ont été utilisés ; 24 BMFL Blade (utilisés sur la face et les latéraux), 36 Spiider (latéraux et contre) et 64 MegaPointe (contre). Les sociétés de production, Leap Creative Studio (France) et Blink Experience (Emirats arabes unis) ont coproduit cette manifestation, retranscrite en direct sur des plateformes de streaming vidéo et des chaînes de télévision du monde entier. L’intégralité de la cérémonie d’ouverture et une grande partie du spectacle de clôture est disponible sur la chaîne YouTube du Paris Dakar. ■