Au mois de juin dernier s’est déroulé le festival We Love Green. Orelsan, The Blaze, Skrillex, Pomme, PLK et bien d’autres étaient au rendez-vous pour cette 13e édition. Pour ce festival, le groupe B Live, prestataire technique, a installé 10 Baracca 360 de Starway sur l’une des scènes.