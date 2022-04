Lumières en fête

La Fête des Lumières de Balin (Pas-de-Calais) a été réalisée et installée par One Events Live. Starway était à l’honneur pour la lumière, avec douze Aqua 480 BWS et vingt Servo Beam 5R pour les effets dynamiques en extérieur et douze Servo BWS 10R pour les beams et gobos de l’église, vingt-quatre EarthKolor, cent-vingt FullKolor HD et douze Ariane 1430FC pour l’architectural, plus vingt-quatre FlooodLite HD et vingt-quatre Servo Color 4K. Les animations sonores étaient synchronisées et diffusées en JBL à l’aide de six EON 610 et deux EON 618S dans l’église, complétés par trente-deux enceintes extérieures AWC 82 installées tout au long du parcours, amplifiées par sept Crown CDI2000 et CDI4000 et intégrant un système de mixage Soundcraft pour un ensemble de sept EFX 12 et deux Ui16. ■