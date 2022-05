Lumières gastronomiques

Plus de 250 chefs des régions françaises et du monde entier se sont réunis lors du congrès annuel des Maîtres Cuisiniers de France au Centre des Congrès de Gérardmer. Parmi les espaces mis en valeur par le prestataire Sonlight Événement, le repas de gala a été mis en lumière à l’aide de 48 projecteurs Dino de Starway, étudiés pour chacune des tables. Un éclairage soft blanc pour apprécier pleinement le repas, une projection de gobos ajustée entre les services et un show complet pour le dessert. À l’accueil, 48 BoxKolor UHD éclairaient les sapins qui reconstituaient une forêt vosgienne, tandis que 16 PCKolor rythmaient le night-club éphémère de la soirée. ■