Luminaires d’archi. chez Prolights

Prolights a élargi sa gamme d’appareils d’éclairage architecturaux pour les installations extérieures permanentes avec la série ArcShine. Ces linéaires de LEDs sont disponibles en tailles de 100 cm avec 18 LEDs (divisées en deux sections) et 50 cm avec 9 LEDs. Les références M18FC et M9FC, de puissance moyenne, ont des sources LED RVB + BC de 72 W et 36 W, tandis que les séries S18FC et S9FC de puissance inférieure ont des sources de 36 W et 18 W. Leur optique native de 8° et 15° peut s’associer à des filtres holographiques pour changer l’angle de projection à 20°, 40°, 60°, 10°x 60° et 30° x 60°. Les unités ont une alimentation secteur intégrée et un pilote avec contrôle DMX/RDM. ■