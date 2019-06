LUMINEX À LA FÊTE DES VIGNERONS

Reconnu par l’Unesco, cet événement suisse réunit plus de 1 million de visiteurs et unit les générations depuis 1797.

C’est sous la direction de Benoît Soutenet (société Dushow) que Baptiste Huguet et Philippe Leblond ont sélectionné 13 Luminex Gigacore 14R POE et quatre Gigacore 16XT POE pour le support des réseaux, utilisés pour faire transiter les commandes lumière, l’interphonie, le contrôle des machines ainsi que les flux vidéos RTSP des caméras Robospot de Robe.

Les Gigacore sont compatibles et s’adaptent aux protocoles Ethersound, Dante ou ArtNet et sont homologués par l’Avnu AVB Milan. Ils incluent des cages SFP pour des connections en fibre optique et gèrent nativement et sans configuration supplémentaire la redondance de lien en fibre comme en RJ45. Ils sont distribués en France par Audiopole. ■