L’UNION FAIT LA FORCE

L’un est spécialisé dans l’audio, l’autre dans la lumière. Les deux prestataires événementiel Moov’Event et Seal Prod ont décidé de renforcer leur partenariat en acquérant le système line array Compact APG, leur permettant de combiner leurs parcs et d’assurer des manifestations de plus grande envergure en concert et en festival. Après une première collaboration sur une affaire de Seal Prod, pour laquelle l’équipe de Moov’Event a été appelée en renfort pour la partie technique audio, c’est pour l’école de gendarmerie de la ville de Montluçon que ce premier événement s’est tenu dans la salle montluçonnaise Athanor, d’une capacité d’accueil proche d’un Zénith, et pour un public de près de mille personnes. ■