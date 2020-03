Lux et lumen

LE FLUX LUMINEUX

Chaque projecteur dispose d’un générateur de lumière. La source peut être unique, avec les lampes à arc, par exemple, ou constituée de plusieurs éléments associés, comme dans le cas des LEDs multicolores, très répandues aujourd’hui. L’ensemble des éléments constituant le générateur de lumière se nomme la source lumineuse (L sur le dessin ci-contre). Le flux lumineux quantifie la totalité de la lumière émise par la source lumineuse, et ceci dans toutes les directions. Il s’exprime en lumens et son symbole est lm.

COMMENT LE FLUX LUMINEUX SE MESURE-T-IL ?

Pour mesurer la totalité de la lumière émise par une source dans toutes les directions, on utilise une sphère intégrante. Il s’agit d’une cavité recouverte, à l’intérieur, d’un revêtement diffusant blanc. Toute lumière émise dans cette sphère est uniformisée par les réflexions. Un capteur de lumière positionné en périphérie de la sphère mesurera ainsi une proportion toujours égale du flux lumineux entrant, quelle que soit la géométrie de la source. Un fabricant qui indique une valeur de flux lumineux dans les caractéristiques techniques de son matériel doit, comme pour toutes les autres grandeurs, en préciser les conditions de mesure. Elles sont pourtant rarement mentionnées. Le cas dans lequel la valeur de flux lumineux exprimée sera la plus élevée, donc la plus flatteuse pour le client, consiste à considérer la source nue. Or, le flux lumineux généré par cette source s’atténue progressivement dans le bloc optique, ainsi qu’à l’occasion de multiples déperditions au sein du luminaire, avant que le faisceau de sortie, que nous allons utiliser pour notre éclairage, ne soit constitué.