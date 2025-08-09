La Series 5000 (rack modulaire) s’enrichie de trois cartes pour simplifier la transition vers la vidéo professionnelle 12G-SDI. Chacune prend en charge les formats 12G/6G/3G/1.5G et SD-SDI, est échangeable à chaud et offre un traitement audio robuste avec jusqu’à 30 images de retard. La PVD 5400 O est un synchroniseur d’images qui prendre en charge une grande variété de sources SDI asynchrones de faible qualité. L’audio encapsulé est extrait et retardé du délai du traitement vidéo. Les embeddeurs/désembeddeurs audio PDM 5248 UO DO et PDM 5348 O offrent respectivement seize canaux numériques et huit canaux analogiques. Très polyvalents, ils traitent diverses situations audio d’applications professionnelles.