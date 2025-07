Infinity monte en gamme

Infinity, marque pro de Highlite (à comparer avec sa sœur Showtec, plus orientée DJ et petits budgets), propose depuis plusieurs années consoles et projecteurs de qualité. Mais jamais elle ne s’était aventurée sur les plates-bandes du très haut de gamme. C’est aujourd’hui chose faite avec la gamme Furion 600, dont ce P602 Profile qui va devoir faire des étincelles car il frôle les 10 000 €.

Une présentation soignée

Furion P602 Profile fait partie de la large gamme Furion comptant un spot, un beam, notre Profile et un wash. Chaque nom commence par la lettre correspondante, comme le S602 Spot par exemple. Et la série 602 est complétée avec le même type de références par la gamme 402 qui comporte en plus un hybride. Tous ces projecteurs sortent simultanément, Highlite veut marquer un grand coup. De plus, comme notre modèle de test (le plus cher de la gamme) émarge à 9 129 € HT, Infinity atteint un seuil psychologique en termes de tarif qui ne pourra être passé que si ces projecteurs proposent une très haute qualité. C’est ce que nous allons voir ensemble.

Pas de DMX trois broches et double Ethernet, la cible est clairement orientée vers le haut de gamme.

Extérieurement, on a affaire à une lyre classique, IP65, bien finie avec des plastiques de qualité rehaussés de motifs en losange sur la tête et la base. On reste tout de même dans des niveaux de poids raisonnables avec 28,5 kg, la manipulation étant facilitée par de grandes poignées. Les deux axes peuvent être bloqués, fonction parfois absente ces temps-ci mais bien pratique. L’écran de configuration est adjoint de quatre boutons tactiles avec la marque du projecteur et sa série affichés de part et d’autre. À l’arrière, l’offre de connectique est complète : DMX cinq broches In/Out, alimentation True1 In/Out et deux ports Ethernet, le tout bien sûr avec capuchons Seetronic assurant l’étanchéité partielle.

Sous le projecteur, les irremplaçables tampons de stabilisation et quatre camlocks nous attendent. Les présentations sont faites, passons à la suite.

Source et optique

Infinity ne rentre pas dans les détails concernant sa source lumineuse, on a comme informations qu’elle fait 600 W pour une température de couleur de

7 400 K. En termes d’optique, la lentille n’est pas gigantesque mais permet une plage de zoom de 6,5° à 49,4° au half peak et 7,1° à 56,6° au tenth peak selon le site du constructeur.