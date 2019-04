LYRE MARTIN ERA 300 PROFILE, COMPACTE ET PUISSANTE

Voici la lyre compacte la plus puissante du fabricant. Sa source LED 260 W

diffuse un faisceau précis et intense (9 500 lumens annoncés en sortie de lentille). Elle intègre, entre autres, un mélangeur de couleurs CMJ et un zoom 13 à 28°, une roue de couleurs, des gobos rotatifs, un prisme rotatif, un iris, un dimmer électronique et un strobe.

Son design est élégant et le prix annoncé surprenant. Cette machine se revendique très fiable et idéale pour les prestations événementielles, les concerts, les clubs ou les bateaux de croisière, mais se destine également aux plateaux TV. Sa conception modulaire permet une maintenance rapide et aisée par le remplacement d’éléments en cas de besoin. ■