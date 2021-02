M-TRACK SOLO ET M-TRACK DUO

Conçues pour la production musicale, le streaming en live, le podcasting ou l’écoute de musique, ces interfaces audio embarquent les préamplis Crystal de M-Audio, qui intègrent une alimentation fantôme 48 V. Les deux M-Track sont dotées de sorties casque, de sorties principales et de sélections directes des moniteurs pour équilibrer le niveau entre les entrées directes et le retour provenant de l’ordinateur, afin d’enregistrer des morceaux ou d’ajouter des parties à une composition existante. Elles sont livrées avec Pro Tools M-Audio First Edition et MPC Beats, ainsi qu’une suite de mixage comprenant 20 plugins, la collection d’effets Avid et deux instruments virtuels : Eleven Lite, pour les guitaristes, et Xpand!2. ■