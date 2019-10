M5512 DE STUDIO TECHNOLOGIES

Le M5512 offre un moyen d’interfacer des signaux analogiques avec des applications utilisant les normes SMPTE ST-2110. La redondance des flux est prise en charge et les entrées analogiques sont converties en SMPTE ST-2110. Inversement, les flux SMPTE parvenant au Model 5512 sont convertis en signaux analogiques niveau ligne et un choix de configurations permet de sélectionner d’autres signaux audio comme sources des canaux de sorties analogiques. Le Model 5512 est disponible en deux versions :

l’une avec huit canaux d’entrée et huit canaux de sortie (M5512-01), l’autre avec 16 canaux d’entrée et 16 canaux de sortie (M5512-02). ■