Plus lumineux que le Mac Aura XB, le PXL se contrôle pixel par pixel, aussi bien au niveau de son faisceau que de son aura rétro-éclairée. Sa commande se réalise en DMX, Art-Net, sACN, et via le proto-cole maison P3. Doté d’un zoom 1:8 silencieux et rapide, il dispose, au-delà des capacités RVBB de ses LEDs, d’une émulation de source tungstène. ■