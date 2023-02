Machine à brouillard à haut rendement Magma Fog 1500 IP

La Magma Fog 1500 IP utilise une base d’eau. Elle est dotée d’une technologie avancée qui fournit un brouillard à rendement exceptionnellement élevé pour les applications professionnelles de tous types. Ce brumisateur robuste et polyvalent peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur. Un échangeur de chaleur de 1 500 W protégé thermiquement produit un débit de 1 700 m3/minute ! Lorsqu’il fonctionne à 100 %, l’appareil peut projeter un brouillard dense et enveloppant pendant 40 secondes. La Magma Fog 1500 IP est équipée d’une entrée d’alimentation et de connecteurs XLR cinq broches (entrée/sortie DMX) à verrouillage IP65. ■