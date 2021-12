MACKIE SRT212

Dans son ensemble, la finition de cette enceinte est très soignée. L’état de surface assez lisse du moulage de la caisse en polypropylène ne semble pas idéale pour résister aux affres du temps. Il sera préférable de la transporter dans une housse de protection. Les dimensions sont assez importantes, mais la masse ne s’envole pas pour autant et reste sous la barre des 15 kg. La SRT est équipée de trois poignées facilitant la mise sur pied avec deux angles possibles ; verticale ou 7° vers l’avant.

La reproduction des hautes fréquences est confiée à une membrane en polymère de 1,4’’. En deçà des 2,0 kHz, le travail est effectué par la haut-parleur de 12’’. En position retour, il est possible de choisir le sens et de placer le haut-parleur de grave à gauche ou à droite, les protections de contact avec le sol sont prévues ainsi. L’angle de la face avant avec le sol est de l’ordre de 50°. Aucune indication sur cette enceinte ne fait référence à la réception audio Bluetooth et pourtant, il est même possible de diffuser par ce mode sur deux enceintes en mode stéréo. N’oublions pas l’application proposée par Mackie afin de piloter l’enceinte, de modifier ses réglages à distance. Petit détail qui peut avoir son importance, sur le modèle mis à notre disposition, après un certain temps de fonctionnement, l’accès au menu est bloqué. Il nous a fallu redémarrer l’enceinte pour accéder aux réglages.