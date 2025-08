Le festival le plus déjanté de l’Hexagone était de passage à Lille. Pour l’occasion, le prestataire Alive Group a déployé un dispositif lumière porté par les puissants faisceaux du Rogue Outcast 1L Beam de Chauvet Professional, avec plus de 80 unités. Le design lumière est signé Geoffroy Croquefer, avec un pupitrage assuré par Antoine Guérin et Alexis Dansin.