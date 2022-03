MadLaser avec implémentation native de ShowNET

MadMapper vient de sortir son extension pour la gestion en temps réel des lasers dans les projets de mapping vidéo et de volumétrie. La carte mère laser ShowNET, qui est nativement acceptée par MadLaser, ne nécessite aucun logiciel ou licence supplémentaire pour fonctionner : le laser est connecté à l’ordinateur de contrôle via un câble LAN. La carte mère du laser ShowNET est accessible à tout utilisateur de MadMapper via les systèmes d’exploitation Windows et Mac. ■

Les utilisateurs intéressés par une offre groupée spéciale de lasers avec la licence MadLaser peuvent contacter Laserworld via email : info@laserworld.com pour plus d’informations et de détails.