Le Madrix Arcedia de Madrix est un serveur professionnel dédié au contrôle des matrices LED 2D et 3D, un puissant générateur d’effets en temps réel, simple et rapide. Conçu à partir de matériel informatique de type industriel et intégrant un OS personnalisé et optimisé pour Madrix 5, il est conçu pour un fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7. Il est livré directement avec 264 univers DMX et peut s’upgrader afin de gérer jusqu’à 528 univers. Compact et léger (½ rack 19’’/1,5 U/2,1 kg), c’est une solution complète pour les installations fixes, comme les prestations et tournées. Le Madrix Arcedia est conçu et fabriqué en Allemagne chez Madrix.