Ce contrôleur lumière autonome permet d’enregistrer et de restituer des trames Art-Net ou sACN. Le boîtier propose une mise en place rapide et une configuration via une page web. Allié au logiciel de pixel-mapping Madrix, c’est un outil idéal pour tout projet architectural dynamique de grande ampleur. Disponible en deux univers (MAD61), huit univers ou 32 univers (MAD63). ■