Diffusée sur France Télévisions depuis la basilique Notre-Dame-du-Rosaire à Lourdes, la messe de clôture de l’assemblée plénière des évêques de France s’est appuyée sur un dispositif lumière adapté aux exigences du direct. Baptiste Arnaud-Benaïs était au pupitre, utilisant une ChamSys MagicQ MQ250M Stadium au centre du contrôle lumière imaginé par le directeur photo Georges Krystkowiak. La gestion des projecteurs motorisés et des sources d’ambiance a été ajustée pour répondre aux besoins des transitions, des températures de couleur et des différents plans caméra, dans le cadre de la réalisation de Damien Pirolli.