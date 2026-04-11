Le Magma Prime Tour d’Elation est un fazer destiné à la production de brouillard fin pour les effets scéniques et l’éclairage. Il utilise un système à base d’eau produisant un haze continu et diffus. L’effet reste suspendu dans l’air et peut être utilisé pour les ambiances, la mise en valeur des gobos ou encore pour la visibilité des faisceaux. L’appareil dispose d’une puissance de 1 500 W et d’une résistance chauffante de 1 350 W, avec un temps de chauffe d’environ 20 s. Il peut produire jusqu’à 566 m³/min de brouillard fin. La consommation de fluide du Magma Prime Tour est d’environ 10 ml par minute.