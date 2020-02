MAGMATIC, LES EFFETS SIGNÉS ELATION

Une gamme complète, développée, fabriquée et distribuée en exclusivité par Elation, a été

dévoilée en avant-première au LDI. Diverses machines à fumée et brouillard ainsi que des générateurs de neige, avec choix de taille des flocons, y sont regroupés. On trouve également l’effet Rocket, qui simule une cryogénie CO2 et produit de très puissants, et éphémères, effets de brouillard. Figure également un luminaire UV (365 nm), classé IP65, qui dispose d’accessoires de réglage de l’angle de faisceau. Les idées qui ont présidées à la conception de cette gamme de produits ont été la durabilité, pour une compatibilité optimale avec les rudesses de la vie de tournée, et l’utilisation intuitive, pour rendre l’utilisation accessible au plus grand nombre de techniciens. ■