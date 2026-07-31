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Maintenance amplis à lampes

31 Juil 2026 | News Son

25 SONO MAGAZINE NEWS WHITIAUDIOFORMATION FORMATION AMPLI

Whiti Audio lance une formation dédiée aux professionnels du son : « Amplis à lampes – Entretien courant et diagnostic de premier niveau ». Ce cursus permet de comprendre le fonctionnement de ces équipements, d’en maîtriser la sécurité et de réaliser la maintenance courante. Il vise aussi à diagnostiquer les pannes fréquentes afin d’optimiser la longévité du matériel.

https://formation.whitiaudio.fr/formations/amplis-a-lampes—entretien-courant-et-diagnostic-de-premier-niveau

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